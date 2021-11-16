تراجع طفيف بأسعار خام البصرة

2021/11/16 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، الثلاثاء، مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.وانخفض خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 0.18 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 0.22% ليصل الى 82.66 دولاراً، فيما سجل الخام البصرة […]

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