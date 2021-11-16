2021/11/16 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني فشلت إيطاليا في التأهل مباشرة إلى كأس العالم بكرة القدم “قطر 2022” بعد تعادلها السلبي مع إيرلندا الشمالية ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات في التصفيات الأوروبية.وتنازلت إيطاليا عن صدارة المجموعة الثالثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا تفشل في التأهل المباشر إلى مونديال قطر المركز الخبري الوطني.

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