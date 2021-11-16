2021/11/16 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية إنجليزية الثلاثاء عن أسباب حالة الغضب الكبير التي تتملك كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في صفوف الفريق الإنجليزي.ووفقا لمراسل مجلة TalkSPORT أليكس كروك، شهد النجم البرتغالي انخفاضا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو..



قنبلة موقوتة بوجه مدرب مانشستر المركز الخبري الوطني.

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