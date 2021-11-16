ثلاث رسائل حول الحب والجنس والتقاليد - كارل ماركس

2021/11/16 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس ترجمة: سعيد العليمىمقدمةإقترح على الصديق آرام كركورى ترجمة هذه الرسائل التى لم أصادفها خلال إطلاعى على مؤلفات ماركس .



ويبدو فيها ماركس الأب معبرا عن بعض آراءه فى الحب والجنس والتقاليد بمناسبة عينية هى علاقة ابنته لاورا بمن سيصبح زوجها فى المستقبل وأحد قادة الشيوعية الفرنسية وهو بول لافارج .



لقد تعرض ماركس لظروف مالية قاسية نزلت به فى احيان كثيرة الى حد العيش ماتحت حد الكفاف .



فى وقت لم ......





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