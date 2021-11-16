2021/11/16 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسبت فكرة "مدينة في 15 دقائق" رواجًا كبيرًا بين مخطّطي المدن خلال جائحة "كوفيد-19".أمّا الهدف منها، فيتمثل بوصول السكان من المنزل إلى أماكن العمل والترفيه خلال 15 دقيقة، سيرًا على الأقدام، أو على دراجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تصميم "مدينة في 10 دقائق" عالية التقنية في سيؤول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تصميم "مدينة في 10 دقائق" عالية التقنية في سيؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).