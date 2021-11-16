2021/11/16 | 09:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "سيطرة صدرية على مؤسسة حكومية".

وقال اعلام المجلس في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، انه "نفى الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ربط المجلس باي طرف سياسي يريد تحقيق مكاسب ذاتيه له".

واكد اللهيبي، ان "ماتم تداوله حول انشاء البنيان المرصوص (الكتلة الصدرية) وسيطرتها على مؤسسة حكومية مرتبطة بكيان الدولة عار عن الصحة".

وأوضح، ان "مجلس الخدمة مؤسسة حكومية لاتتدخل بالقضايا السياسية والقضايا التنظيمية الخاصة بفعاليات المجتمع وانه يقف على مسافة واحدة مع فئات المجتمع"، مبينا ان "المجلس ملتزم بتطبيق القوانين التي تنظم سير العمل".

ودعا اللهيبي، "القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر في نشر الاخبار الكاذبة التي لاتمت للمجلس باي صلة وان يتم اخذ الاخبار من موقع المجلس الرسمي"، وفقا للبيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة 'سيطرة صدرية على مؤسسة حكومية'؟.. مجلس الخدمة يوضح) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة 'سيطرة صدرية على مؤسسة حكومية'؟.. مجلس الخدمة يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).