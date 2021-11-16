تداعيات كورونا.. اليونيسف : اكثر من 1.5 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة

2021/11/16 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطعوا عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا، داعية الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.وأكدت اليونيسف في بيان أن : وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.وشددت على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم./انتهى3

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