2021/11/16 | 09:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة قادة كوردستان والعراق .. انطلاق أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6m_fNzSslQ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة قادة كوردستان والعراق .. انطلاق أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة قادة كوردستان والعراق .. انطلاق أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).