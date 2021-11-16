الاتفاق على موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2022

2021/11/16 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على موازنة للعام المقبل.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع امتداد المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الإثنين، على موازنة للاتحاد الأوروبي لعام 2022 تبلغ حوالي 169.5 مليار يورو (192.9 مليار دولار)، وفقاً لمعلومات من الجانبين.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 5 مليارات يورو مقارنة بالتخطيط الأصلي لميزانية العام الحالي.

وتشمل استخدامات ميزانية الاتحاد الأوروبي المجتمعية، الجهود الرامية إلى المساعدة في احتواء العواقب الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وتعزيز حماية البيئة والمناخ.

وسيستمر استخدام جزء كبير من المبلغ لدعم المزارعين والمناطق الفقيرة نسبياً في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي بعد وقت قصير من الاتفاق إن الموازنة ستعزز قدرة أوروبا على التحرك.

وكانت إحدى نقاط الخلاف في المحادثات هي طلب البرلمان الأوروبي توظيف أكثر من 300 موظف جديد.

ولم تعتبر الدول الأعضاء أن هناك مبرراً كافياً للموظفين الإضافيين، لكن البرلمان حصل في نهاية المطاف على رغبته.

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