2021/11/16 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحادية،الثلاثاء، عن ضبطها معاملات صرفٍ وهميَّة في دائرتي الصحَّة ومديريَّة المجاري في الديوانيَّة التي ناهزت مبالغها قرابة (8,000,000,000) مليارات دينارٍ، مُبيّنةً تمكُّنها من إحباط عمليَّة الصرف في مُديريَّـة المجاري.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية..ضبط “معاملات” وهمية تقدر قيمتها بـ8 مليارات دينار المركز الخبري الوطني.

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