2021/11/16 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدودا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا.وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي، 61 سنتا، أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف انهيار الطلب المركز الخبري الوطني.

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