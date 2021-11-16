2021/11/16 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجيتترقب الجماهير العراقية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي، على أديم ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة السادسة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم في قطر 2022 .ويدخل أسود الرافدين الى أجواء المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط وتعديل ترتيبه في جدول المجموعة المتأخر، حيث يحتل العراق المركز الرابع برصيد أربع نقاط جمعها من خمس مواجهات، ويسعى المنتخب الوطني الى تحقيق أول انتصاراته في المجموعة بعد تعادله في أربع مواجهات وخسر مباراة واحدة، لذلك فإنه سيلعب بخيار الفوز لا غير بغية الحصول على النقاط الثلاث.وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، في تدريباته الأخيرة على الجوانب التكتيكية وضرورة اللعب السريع وتنقل الكرة مع أسلوب تنوع اللعب ما بين الضغط والاسناد واستغلال الفراغ.بينما يدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة باحثاً عن النقاط الثلاث والوصول الى النقطة 14 ومواصلة الضغط على منتخب إيران صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 11 نقطة جمعها من خمس مواجهات انتصر في ثلاث وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. مهمة مصيرية للأسود أمام الشمشون الكوري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. مهمة مصيرية للأسود أمام الشمشون الكوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).