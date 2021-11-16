2021/11/16 | 09:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخدمة الاتحادي يبين حقيقة سيطرة “الكتلة الصدرية” عليه

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، الانباء المتداولة على مواقع التواصل حول ربط المجلس بأي طرف سياسي يريد تحقيق مكاسب شخصية له.

وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي، في بيان “ماتم تداوله حول انشاء البنيان المرصوص (الكتلة الصدرية) وسيطرتها على مؤسسة حكومية مرتبطة بكيان الدولة عار عن الصحة”.

واوضح اللهيبي ان “مجلس الخدمة مؤسسة حكومية لاتتدخل بالقضايا السياسية والقضايا التنظيمية الخاصة بفعاليات المجتمع وانه يقف على مسافة واحدة مع فئات المجتمع”، موضحا ان “المجلس ملتزم بتطبيق القوانين التي تنظم سير العمل”.

ودعا اللهيبي القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الى “توخي الحذر في نشر الاخبار الكاذبة التي لا تمت للمجلس باي صلة وان يتم اخذ الاخبار من موقع المجلس الرسمي”

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