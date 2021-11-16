2021/11/16 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كانت محظورة على السياح منذ يونيو/ حزيران 2018، أعلن المسؤولون في تايلاند عن موعد إعادة افتتاح أحد أشهر مناطق الجذب في البلاد!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهر بفيلم هوليوودي.. افتتاح خليج تايلاند المشهور من جديد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهر بفيلم هوليوودي.. افتتاح خليج تايلاند المشهور من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).