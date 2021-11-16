الكشف عن هوية “انتحاري ليفربول”: لاجئ عربي اعتنق المسيحية

2021/11/16 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “ديلي ميل”، هوية “الانتحاري” الذي أقدم مؤخرا على تفجير عبوة داخل سيارة أجرة، أمام مستشفى نسائي في ليفربول.وذكرت الصحيفة أن الانتحاري، عماد جميل السوايلمين، الملقب بإنزو ألميني، 32 عاما، […]

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