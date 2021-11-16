2021/11/16 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض 87 متهماً بجرائم مختلفة.وذكر بيان للوكالة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم القبض على سبعة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة و14 سيارة مخالفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 87 متهما بينهم بجرائم الخطف والنصب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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