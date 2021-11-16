برنت يرتفع الى 82 دولاراً

2021/11/16 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تكافح الصين انتشار أكبر انتشار بسبب متغير دلتا.

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