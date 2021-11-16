2021/11/16 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبطها معاملات صرف وهمية في دائرة الصحة ومديرية المجاري في الديوانية، مشيرة إلى ان مجموع مبالغ معاملات الصحة بلغت أكثر من 7 مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن، بعد قيامه بالبحث والتحري، من ضبط (177) معاملة صرف وهمية في دائرة صحة الديوانية، تعود لسنوات سابقة، مشيرا إلى أن "مجموع مبالغ تلك المعاملات التي تم ضبطها في مخزن متروك يقع خلف دائرة الصحة بلغت (7,713,445,447) مليارات دينار".

وأضاف، ان "في عملية منفصلة، أكدت المديرية قيام فريق العمل بإحباط صرف مبالغ معاملات وهمية في مديرية مجاري الديوانية، وضبط أوليات صيانة لأربع محطات مجار في المحافظة، لافـتا إلى أن" الـفـريـق كـشـف، بـعد الـمتـابعـة والـبحـث، أن تلك المعاملات وهمية ولم تتم أي أعمال صيانة للمحطات، فضلا عن عدم شراء أي مواد لها، على العكس مما قامت به اللجنة المختصة بالشراء في مديرية مجاري الديوانية من تنظيم معاملات شراء للمواد".

وتابع أنه "تم تنظيم محضري ضبط بالعمليتين، اللتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بنظر قضايا النزاهـة، الذي قـرر استقدام لجنة المشتـريات في القضية الثانية وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معاملات صرف وهمية بمبالغ 'خيالية'.. والنزاهة تكشف تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معاملات صرف وهمية بمبالغ 'خيالية'.. والنزاهة تكشف تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).