توقعات الأمطار اليوم وغدا الاربعاء في كافة المدن العراقية

2021/11/16 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى احتمالية هطول أمطار على كافة المدن وتستمر في بعضها لغاية صباح الاربعاء.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، ان "السحب تغطي اجواء اغلب المدن صباح الثلاثاء، وفرص زخات الامطار متوفرة في كافة المدن".

وأضاف عطيه، ان "الحالة تنتهي تدريجيا مساء اليوم عدا مدن الجنوب وشرق البلاد تستمر لغاية صباح الاربعاء".

وتابع: "اندفاع تدريجي لرياح شمالية غربية نهار اليوم والليلة يعمل على خفض ملموس لدرجات الحرارة يستمر لغاية بداية الاسبوع المقبل".

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