بمنتدى الامن والسلام في دهوك.. الحكيم يؤكد ان الإستقرار في الشرق الأوسط ضرورة أمنية دولية

2021/11/16 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف الدولة المدنية عمار الحكيم ان : الإستقرار في الشرق الأوسط ضرورة أمنية دولية.وقال خلال كلمة في منتدى الامن والسلام للشرق الاوسط المنعقد في محافظة دهوك انه : لا يمكن أن نتصور سلاماً حقيقياً وأمنا مستداماً للشرق الأوسط من دون إعادة النظر في العلاقات بين دول المنطقة على أساس الإنفتاح والحوار والإحترام المتبادل .واضاف الحكيم ان : الإستقرار في الشرق الأوسط ضرورة أمنية لكل دول العالم .واوضح ان : التفكير في سبل إرساء الأمن والسلام المستدام في العراق والمنطقة والعمل على ذلك، يمثل جهداً واعياً يستحق التقدير.وانطلق المنتدى صباح اليوم في الجامعة الامريكية بمدينة دهوك بحضور رسمي وسياسي./انتهى3

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