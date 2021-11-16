أزمة المهاجرين تستعر.. بولندا تعتزم بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا - عاجل

2021/11/16 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، أن بلاده تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروس العام الجاري، وذلك في ظل أزمة توافد المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وقال كامينسكي في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “بناء الجدار على الحدود (مع بيلاروس) سيبدأ العام الجاري”.

وأضاف كامينسكي أن أعمال بناء الجدار ستتم على مدار 24 ساعة في 3 نوبات عمل يوميا بمشاركة عدد من الشركات للانتهاء منه.

منذ يوليو/ تموز، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين العابرين من بيلاروسيا المجاورة.

واتهمت هذه الدول مينسك باستخدام أزمة الهجرة للانتقام من الاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات في وقت سابق من هذا العام على المسؤولين البيلاروسيين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. من جانبه رد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالقول إن بلاده لم تعد لديها القدرة على منع حركة المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات.

في سبتمبر/ أيلول، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات أفرادا عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

وكانت الحدود البولندية – البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

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