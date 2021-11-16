2021/11/16 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

نفذ الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش في محيط جبال بادوش بالموصل.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 14 بالحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش في محيط جبال بادوش في الموصل".

وأضاف البيان، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين قاطع المسؤولية لمنع تسلل عناصر داعش واستهداف أمن المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ عملية تفتيش بمحيط جبال بادوش في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ عملية تفتيش بمحيط جبال بادوش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).