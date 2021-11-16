قتل دواعش وتدمير مضافات تحوي عبوات ناسفة ومعدات بكركوك

2021/11/16 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكافاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الثلاثاء، بقتل دواعش وتدمير مضافات تحوي عبوات ناسفة ومعدات بالمحافظة. وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الفرقة الثامنة ضمن قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، نفذت واجباً للبحث والتفتيش في وادي الشاي".واضاف ان "عناصر الفرقة تمكنت خلال الواجب من قتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي، فضلاً عن تدمير ثلاث مضافات تحتوي عبوات ناسفة ومعدات".

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