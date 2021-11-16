رئيس الجمهورية: تحديات الأمن والتطرف تتطلب تعاونًا إقليميًا

2021/11/16 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، عدم انتهاء رئيس وزراء او جمهورية في العراق بعد 2003 الى السجن أو المشنقة من “ايجابيات المرحلة الجديدة في البلاد”.وقال صالح في كلمته بمنتدى السلام والأمن […]

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