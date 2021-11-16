كيف يمكن أن يؤثر نظام نومك على محاولاتك لخسارة الوزن؟

2021/11/16 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً على محاولاتك لفقدان الوزن.تظهر الأبحاث أن السهر في وقت متأخر من الليل، وتناول الأطعمة غير الصحية في الليل، يمكن أن يساهم في زيادة وزنك

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