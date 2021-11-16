2021/11/16 | 11:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقالت مصادر مالية، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم، 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.وأشارت المصادر؛ إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع […]

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي أولاً على الايام نيوز.

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