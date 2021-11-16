بجلسته 29.. المجلس الوزاري للطاقة يدعم جهود وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية

2021/11/16 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد المجلس الوزاري للطاقة برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين .وقد ناقش المجلس / حسب بيان للوزارة /المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة ، ومنها دعم جهود وزارة الكهرباء في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم قطاع الطاقة ، ودعم جهود وزارة الموارد المائية بخصوص تمويل وتنفيذ مشروع ماء البصرة الانبوبي "قناة البدعة".كما ناقش دعم جهود وزارة النفط في تنفيذ خط انبوب (البصرة - الكحلاء " لايصال الغاز الى محطتي (ميسان الاستثمارية والعمارة الغازية ) .واتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها./انتهى3

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