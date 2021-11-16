هبوط حاد جديد لليرة التركية مقابل الدولار

2021/11/16 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ سجلت الليرة التركية صباح اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا جديدا مقابل الدولار الأمريكي وبلغت 10.20 مقابل الدولار الواحد.وتجاوز الدولار حد الـ 10 ليرات مساء يوم الجمعة الماضي، ثم عام وانخفض إلى 9.95 أمس الاثنين، وحطم أرقاما قياسية جديدة صباح اليوم الثلاثاء ./انتهى

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