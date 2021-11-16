الحيثية الأساسية والحيثية الإضافية للدين عند وحيد الدين خان - عبدالجبار الرفاعي

2021/11/16 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي عبد الجبار الرفاعيفي رده على المودودي يميّز وحيدُ الدين خان (1925 – 2021) بين الحيثيته الأساسية والحيثيته الإضافية للدين، ويرى أن المودودي أهمل الحيثيته الأساسية وهي الأصل في الدين، واختزل الدين في الحيثيته الإضافية، قبل ذلك كان وحيدُ الدين خان أحد أتباع المودودي.



درسَ وحيدُ الدين خان في جامعة الإصلاح العربية الإسلامية بالهند، وعملَ لعدة سنوات في لجنة التأليف التابعة للجماعة الإسلامية، ......





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