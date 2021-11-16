منتدى السلام والأمن للشرق الأوسط.. صالح يتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات

2021/11/16 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية برهم صالح في منتدى السلام والأمن للشرق الأوسط..

نأمل ان تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية ودستورية وتخرج بتشكيل حكومة تلبي حقوق العراقيين في حياة حرة كريمة.

المرحلة المقبلة، مرحلة استحقاقات كبيرة في العراق، تتطلب الخوض في مشاكلها الحقيقية.

لدينا مشكلة في تثبيت دعائم الحكم الرشيد وطريقة أداء الدولة ينبغي العمل عليها.

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