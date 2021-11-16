إثيوبيا.. إطلاق سراح متعاقدين تابعين للأمم المتحدة 

2021/11/16 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق سراح نصف سائقي برنامج الغذاء العالمي الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي في شمال اثيوبيا الغارق في الصراع، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، في نيويورك.

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