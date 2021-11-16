صحيفة لبنانية: الرئيس عون سيزور دولة خليجية آخر الشهر الجاري

2021/11/16 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية بأنه وفقا لمعلوماتها، فإن الرئيس ميشال عون سيزور قطر في الثلاثين من نوفمبر الجاري، على رأس وفد، للمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية.وأشارت “الجمهورية” إلى أنه “من […]

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