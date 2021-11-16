الحلبوسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية في عزاء عمه بالكرمة

استقبل رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي، وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية عثمان الغانمي في قضاء الكرمة لتقديم واجب العزاء بوفاة عمه منذر الحلبوسي (رحمه الله)، فيما ايضاً استقبل رئيس البرلمان الاسبق سليم الحبوري.
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