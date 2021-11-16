القاضي زيدان يستقبل العبادي والعامري للتباحث حول ملف الانتخابات

2021/11/16 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيسا تحالفي الفتح هادي العامري وائتلاف النصر حيدر العبادي، الأوضاع في العراق وملف نتائج الانتخابات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر في بيان مقتضب، أن العبادي والعامري، زارا زيدان، وجرت خلال الاجتماع، … Readmore

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