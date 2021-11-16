2021/11/16 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تعلن البدء بتنفيذ المسح الميداني لسوق العمل في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:12

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