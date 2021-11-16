2021/11/16 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لحركة إنجاز باقر جبر

الزبيدي اليوم الثلاثاء تمزق التحالفات

السياسية بسبب المصالح الشخصية

والحزبية مبينا ان هناك من يريد ان يفرض

شروطه على المكون الأكبر بسبب

التنازلات والاتفاقات السري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باقر الزبيدي يتحدث عن عقد شراكات المصلحة المؤقتة باهداف تتحكم بها دول مختلفة بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باقر الزبيدي يتحدث عن عقد شراكات المصلحة المؤقتة باهداف تتحكم بها دول مختلفة بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).