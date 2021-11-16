2021/11/16 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية ان الطقس في

كربلاء المقدسة خلال ال48 ساعة القادمة

غائم في حين توقعت الهيئة ان تشهد

المحافظة تساقط امطار متفرقة خلال

اليوم الثلاثاء فيما توقعت ان يكون الجو

صحوا يوم غد الاربعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الطقس في كربلاء المقدسة خلال ال48 ساعة القادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الطقس في كربلاء المقدسة خلال ال48 ساعة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).