هل هي عرابة لتزوير الانتخابات... التيار الصدري يعلق على لقاء بلاسخارت والخزعلي - عاجل

2021/11/16 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الفائز الاول بالانتخابات النيابية، اليوم الثلاثاء، على لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "لقاء بلاسخارت والخزعلي، طبيعي جدا ولا يمكن أن يذهب إلى ناحية المؤامرة أو ناحية التنازلات، ودائما نرى أن للاطار التنسيقي انتقادات لاذعة وعنيفة تجاه الآخرين وإعلام مكثف حول استهداف لشخص أو موضوع أو حدث، لذلك فإن هذا اللقاء جاء نتيجة لهذه الضغوط التي أوصلت صورة بأن بلاسخارت هي عرابة التزوير".

واشار الى أن "بلاسخارت بدورها قامت ببث الاطمئنان بين الناس والمتظاهرين، وإثبات أنها ليست عرابة تزوير، وإنما هي مراقبة للانتخابات، وقامت بعملها بشكل دقيق وقدمت التقارير وأرسلتها إلى الأمم المتحدة".

وحول ما إذا سينتج هذا اللقاء أي تغيير في المرحلة المقبلة، اكد حسين أن "النتائج موجودة على الأوراق ولا يمكن أن يكون هناك تغيير فيها، فكل ماكنة انتخابية فيها أشرطة الانتخابات، وكل حزب لديه أشرطته وهناك اعتراضات وطعون قدمت، لكن من الممكن أن تكون هناك أخطاء، لكنها لا تحدق تغييرا بشكل واسع".

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