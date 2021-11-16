2021/11/16 | 11:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OW4Had3GqxY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في شارع المتنبي - متنفس الثقافة في بغداد .. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة في شارع المتنبي - متنفس الثقافة في بغداد .. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).