2021/11/16 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكتُشفت سلالة جديدة من “كوفيد” مع تغييرات غير مسبوقة في البروتين الشائك، في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.وبحسبما ورد، اكتُشفت السلالة الجديدة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على سلالة “كوفيد-19” جديدة في فرنسا المركز الخبري الوطني.

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