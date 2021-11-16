التخطيط تعلن بدء العمل الميداني لمسح سوق العمل في العراق

2021/11/16 | 11:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، بدء العمل الميداني لمسح سوق العمل في العراق لسنة 2021، مؤكدة أن المسح سيسهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية من التخصصات المطلوبة.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجهاز المركزي للإحصاء للمنشآت المتوسطة والكبيرة في القطاع الخاص، …

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