النزاهة تضبط معاملات صرف وهمية بقرابة 8 مليارات دينار في الديوانية

2021/11/16 | 11:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها معاملات صرفٍ وهميَّة في دائرتي الصحَّة ومديريَّة المجاري في الديوانيَّة.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن، بعد قيامه بالبحث والتحري، من ضبط (177) معاملة صرفٍ وهميَّة في دائرة صحَّة الديوانيَّة، تعودُ …

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