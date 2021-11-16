الزراعة تحظر استيراد 6 محاصيل زراعية.. المحظورات يرتفعن من 15 إلى 21

2021/11/16 | 11:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حظر استيراد 6 محاصيل زراعية بينها محصول “الفجل”، وذلك بعد ايام من حظرها استيراد محصول “الطماطم”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف إن “الوزارة شرعت قبل يومين بحظر استيراد محصول الطماطم لوفرتها محلياً، وبالتالي اصبحت لدينا 15 مادة زراعية محظور استيرادها من الخارج”.

وأضاف النايف أنه “تم حظر استيراد 6 محاصيل زراعية اخرى لوفرتها محلياً لتصل المحاصيل المحظور استيرادها الى 21 مادة زراعية والتي شملت السبانغ والشلغم والشوندر والجزر والفجل والخس باستثناء بعض الفواكه”، لافتاً إلى أن “بعض المحاصيل سيتم حظرها في الاول من كانون الاول المقبل وحسب الروزنامة الزراعية”.

وأشار النايف إلى أن “الوزارة ماضية في زيادة المحاصيل الزراعية المحلية وحظر استيراد مثيلتها من الخارج دعما للانتاج الوطني”.

وتقوم وزارة الزراعية بين الحين والاخر بحظر استيراد بعض المحاصيل الزراعية المتوفرة محليا، في حين ما زال العراق يستورد معظم منتجاته الزراعية والحيوانية من دول الجوار لتغطية حاجته المحلية.

يذكر أن محاصيل “الشلغم والشوندر والفجل” لا تحتاج الى مساحات زراعية وانما يتم زراعتها تحت محاصيل اساسية اخرى كالطماطم وغيرها من المحاصيل الاخرى، وبذلك لاتجعلها الكثير من الدول سيما الزراعية ضمن قائمة الاستيراد.

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