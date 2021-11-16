النزاهة : ضبط معاملات صرف وهمية بقيمة 8 مليارات دينار في دائرتي الصحة والمجاري

2021/11/16 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة النزاهة معاملات صرف وهميَّة بقيمة ثمانية مليارات دينارٍ في دائرتين فقط في محافظة الديوانيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن فريقها تمكن من ضبط أكثر من مــئـــة معاملة صرف وهمية في دائرة صحة الديوانية داخل مخزن متروك تعود لسنوات سابقة بقيمة أكثر من سبعة مليارات دينار, كما تمكن نفس الفريق من إحباط صرف مبالغ معاملات وهمية في مديرية مجاري الديوانية، بذريعة صيانة أربع محطات, حيث تبين أن تلك المعاملات وهمية ولا يوجد أي أعمال صيانة.

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