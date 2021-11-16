خلال عرض لها.. أديل تفاجئ امرأة بمساعدة رجل بطلب الزواج منها

2021/11/16 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت أديل ضيفًا خاصًا لطلب زواج من صديقته في حفلها الموسيقي "One Night Only".

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