مجلس الطاقة يدعم جهود وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية

2021/11/16 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد المجلس الوزاري للطاقة برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، لدعم جهود وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة، ومنها دعم جهود وزارة الكهرباء في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم …

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