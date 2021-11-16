2021/11/16 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التربية، توضيحاً بشأن سنوات الرسوب للثالث المتوسط والسادس الإعدادي في المدارس المسائية.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التربية توضح سنوات الرسوب للثالث المتوسط والسادس الإعدادي أولاً على النور نيوز.

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