بعد الازمة مع السعودية ودول الخليج.. الرئيس اللبناني يزور الدوحة نهاية الشهر الحالي

2021/11/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت صحيفة الجمهورية اللبنانية ان الرئيس ميشال عون سيزور الدوحة نهاية الشهر الحالي.وذكر الصحيفة ان: الرئيس ميشال عون سيزور قطر في الثلاثين من الشهر الحالي، على رأس وفد، للمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية.وتوقعت الصحيفة أن يعقد عون لقاءات سياسية على هامش هذه الزيارة، التي تكتسب دلالة مهمة على وقع الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة، والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، ولو أن طابع الزيارة هو رياضي.وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت،سحبت سفراءها من بيروت وطلبت من السفراء اللبنانيين لديها المغادرة ، وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشان الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين./انتهى3

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