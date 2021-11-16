حفتر يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة ليبيا

2021/11/16 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل.

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ووعد حفتر الليبيين في كلمة متلفزة، (16 تشرين الثاني 2021)، "بالدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها".

وأضاف، "لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين"، داعيا المواطنين "للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة".

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