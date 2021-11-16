بعد نجل القذافي.. حفتر يقدم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021/11/16 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم قائد "قوات الجيش الوطني"، خليفة حفتر، الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وذلك بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه.

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